У Польщі очікують на розблокування процедури ексгумації загиблих в Україні громадян

Польща очікує від української сторони розблокування процедури ексгумації останків загиблих в Україні поляків. Про це заявив віце-президент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик в ефірі "Польського радіо".

Зокрема, заява польскої сторони прозвучала після того, як на пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських жертв в Україні було накладено мораторій. Йдеться про демонтаж пам’ятника воїнам УПА на кладовищі у Грушовичах, що на Підкарпатті - там влада заборонила пошуки.

"Ми очікуємо, що цю заборону буде скасовано і нам вдасться розпочати роботу, оскільки такі роботи наразі без перешкод може у Польщі проводити українська сторона", - підкреслив Швагжик.

Також він нагадав обіцянку президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Варшави. Тоді Зеленський заявляв про домовленість із польською стороною про спільну роботу над пошуками громадян обох країн, які загинули.

"Візит президента України ще не приніс прориву, оскільки Володимир Зеленський не зробив декларації про скасування мораторію, а лише оголошення про те, що це станеться в майбутньому", - сказав Швагжик.

Нагадаємо, 31 серпня під час візиту до Польщі Володимир Зеленський зазначав, що під патронатом президентів обох країн буде відновлена робоча група - сторони будуть проводити спільні експедиції щодо пошуів і перепоховання на батьківщині польських та українських громадян, загиблих у Другій світовій війні.