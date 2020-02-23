У Польщі очікують змін в закон про працевлаштування іноземців

У Польщі роботодавці очікують продовження дійсності заяв про намір виконання роботи іноземцями з 6 до 12 місяців і більше легкої процедури отримання посвідки на проживання в Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Видання пише, що роботодавці в Польщі очікують змін в закон про працевлаштування іноземців. За словами генерального директора "Конфедерації Левіатан" Гжегожа Бачевського, йдеться про те, щоб особи з-за кордону, які приїжджають до Польщі на заробітки, хотіли, щоб їх наймали легально, і щоб це був легкий процес. Таким чином роботодавці вважають, що потрібно збільшити час дійсності заяв про намір виконання роботи з 6 до 12 місяців. Після завершення роботи на заяві, на думку тих, хто наймає працівників з-за кордону, потрібна швидка процедура отримання дозволу на перебування і працю.

За словами міністра сім'ї, праці і соціальної політики Марлени Мальонг, зараз триває міжвідомча дискусія про міграційну політику, але ще занадто рано інформувати про конкретні речі.

Нагадаємо, в 2019 році польські прикордонники виявили понад 13 тисяч українців, які нелегально працювали на території Польщі.