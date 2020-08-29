У Польщі відповіли на звинувачення Лукашенко в бажанні забрати Гродненську область

Ситуація в Білорусі розвивається у негативному напрямку, залишається можливість російської інтервенції. Лукашенко зміцнює свою позицію, спираючись на можливість російської інтервенції.

Про це в ефірі "Польського радіо" заявив глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

Він назвав "неприйнятними" слова Лукашенка і його оточення про те, що в Польщі лунають заяви про приєднання Гродненської області в разі розпаду Білорусі. Він підкреслив, що офіційна Варшава відразу спростувала такі висловлювання, називаючи їх пропагандою і брехнею, яка не повинна мати місце.

Щерський підкреслив, що саме для демонстрації протесту по цій справі в МЗС Польщі в четвер був викликаний посол РБ в Польщі.

Першочерговим завданням для Варшави глава канцелярії президента Польщі зараз назвав захист польської національної меншини в РБ, щоб вона не стала жертвою внутрішньополітичного конфлікту в цій країні.

Він також закликав польських політиків, публіцистів та експертів, щоб вони зважували слова, оскільки кожна невдало сказана фраза може бути використана проти Польщі.

Нагадаємо, Лукашенко перевів основні сили білоруської армії в повну боєготовність нібито через напруженості на західному кордоні; таке рішення було прийнято вперше за останні 25 років.

Крім того, Лукашенко доручив Міноборони без попередження реагувати на порушення західного кордону сусідніми країнами.