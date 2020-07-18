У Польщі з понеділка послаблять карантин

Влада Польщі має намір зменшити соціальну дистанцію з 2 метрів до 1,5 і збільшити кількість учасників масових заходів, що обмежувалося в зв'язку з пандемією COVID-19. Розпорядження набуде чинності 21 липня, а окремі його положення 4 серпня.

Про це повідомляє Puls Biznesu.

Ліміт на кількість зайнятих місць на спортивних об'єктах, зокрема під час футбольних матчів на стадіонах, буде збільшено з 25% до 50%.

У різних спортивних змаганнях зможуть брати участь до 300 учасників, не враховуючи персонал, що обслуговує. Прийнято також рішення анулювати ліміти на використання відвідувачами відкритих і закритих басейнів.

В кінотеатрах і театрах буде збільшено ліміт на відвідувачів до 50% від загальної кількості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща відновила авіасполучення з Україною.