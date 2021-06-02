У Польщі обговорили повне зняття карантину

Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Центральної клінічної лікарні константі Шулджиньскі заявив журналістам, що зараз в Польщі і послаблювати особливо нема чого, адже епідемічні обмеження значною мірою вже зняті.

"Ті (обмеження, - ред.), які стосуються, наприклад, великих масових заходів, не можуть бути скасовані, поки переважна більшість населення не буде вакцинована", - зазначив доктор.

Він нагадав, що коронавірус у Польщі поки ще нікуди не подівся. Тому всі подальші послаблення обмежень стосуватимуться вакцинованих поляків.

"На мій погляд, подальші рішення підуть в тому ж напрямку, що і так звані covid-паспорти. Тому деякі обмеження не будуть застосовуватися до тих, у кого ми підтвердили імунітет", - зазначив Шулджиньскі.

Він також додав, що зараз в країні спостерігається зниження зацікавленості населення у вакцинації.

"На жаль, тенденція до вакцинації найбільш висока на піку хвилі зараження. Коли приплив йде на спад, деякі люди забувають про загрозу і більше не хочуть робити щеплення. І без цього не зникнуть всі обмеження. Принаймні, для людей, які не були вакциновані", - сказав доктор.