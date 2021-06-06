У Польщі обірвався ліфт з українцями, вони в лікарні

У місті Лодзь, Польща, через обрив ліфта двоє робітників з України впали з 15-го поверху. Один перебуває в тяжкому стані.

Про це повідомляє TVN24 .

Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через несправність ліфт упав з 15-го поверху.

За словами правоохоронців, якби не гальмівний механізм, українці могли б померти.

Обох українців госпіталізували, стан одного з них тяжкий.

Прокуратура почала слідство. Причини та обставини аварії встановлюються.