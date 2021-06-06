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У Польщі обірвався ліфт з українцями, вони в лікарні

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Польща, Неділя 06 червня 2021 04:51
У Польщі обірвався ліфт з українцями, вони в лікарні Фото: якби не  гальмівний механізм, українці могли б померти. (Фотобанк Moscow-Live/flickr)
Автор: Даша Харченко

У місті Лодзь, Польща, через обрив ліфта двоє робітників з України впали з 15-го поверху. Один перебуває в тяжкому стані.

Про це повідомляє TVN24.

Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через несправність ліфт упав з 15-го поверху.

За словами правоохоронців, якби не гальмівний механізм, українці могли б померти.

Обох українців госпіталізували, стан одного з них тяжкий.

Прокуратура почала слідство. Причини та обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, в Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка впала зі стіни напівзруйнованої будівлі. Від отриманих травм дитина померла.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області прикордонники виявили громадянина Туреччини, котрий намагався незаконно вивезти з України тепловізійні приціли та комплектуючі до них на близько 500 тисяч гривень. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець сховав у спальному місці водія.

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