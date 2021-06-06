У Польщі обірвався ліфт з українцями, вони в лікарні
У місті Лодзь, Польща, через обрив ліфта двоє робітників з України впали з 15-го поверху. Один перебуває в тяжкому стані.
Про це повідомляє TVN24.
Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через несправність ліфт упав з 15-го поверху.
За словами правоохоронців, якби не гальмівний механізм, українці могли б померти.
Обох українців госпіталізували, стан одного з них тяжкий.
Прокуратура почала слідство. Причини та обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, в Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка впала зі стіни напівзруйнованої будівлі. Від отриманих травм дитина померла.
Раніше повідомлялось, що в Одеській області прикордонники виявили громадянина Туреччини, котрий намагався незаконно вивезти з України тепловізійні приціли та комплектуючі до них на близько 500 тисяч гривень. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець сховав у спальному місці водія.