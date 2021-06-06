В Луганській області в занедбаній будівлі загинула 13-річна дівчинка
В Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка впала зі стіни напівзруйнованої будівлі. Від отриманих травм дитина померла.
Про це повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Зазначається, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі по вул. Глінки м. Лисичанська. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась і впала.
Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла на місці.
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