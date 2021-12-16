Штам "Омікрон" вже у Польщі. Виявлено перший випадок
В сусідній з Україною Польщі зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Перший випадок зараження виявили у місті Катовіце.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.
Зазначається, що санітарна інспекція Польщі вжила всіх необхідних заходів у зв'язку з появою нового варіанту вірусу у країні.
"Мутація була виявлена у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка перебуває в ізоляторі і почувається добре", - повідомляє МОЗ Польщі.
Симптоми "Омікрону"
Більшість симптомів нового штаму коронавірусу "Омікрон" збігаються з симптомами звичайної застуди. Зокрема, головний біль, біль у горлі, нежить, втома і чхання.
У більшості хворих "Омікроном" не буває класичних симптомів - таких, як пропажа нюху і смаку.
Нагадаємо, в Україні штам "Омікрон" може з'явитися цього тижня, повідомили в РНБО.