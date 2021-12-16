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Штам "Омікрон" вже у Польщі. Виявлено перший випадок

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Варшава, Четвер 16 грудня 2021 13:15
Штам "Омікрон" вже у Польщі. Виявлено перший випадок Фото: "Омікрон" зафіксували у Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В сусідній з Україною Польщі зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Перший випадок зараження виявили у місті Катовіце.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Зазначається, що санітарна інспекція Польщі вжила всіх необхідних заходів у зв'язку з появою нового варіанту вірусу у країні.

"Мутація була виявлена ​​у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка перебуває в ізоляторі і почувається добре", - повідомляє МОЗ Польщі.

Симптоми "Омікрону"

Більшість симптомів нового штаму коронавірусу "Омікрон" збігаються з симптомами звичайної застуди. Зокрема, головний біль, біль у горлі, нежить, втома і чхання.

У більшості хворих "Омікроном" не буває класичних симптомів - таких, як пропажа нюху і смаку.

Нагадаємо, в Україні штам "Омікрон" може з'явитися цього тижня, повідомили в РНБО.

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Омикрон Польша
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