У Польщі назвали дату закінчення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Польща має намір до 15 Липня завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Загальна довжина огорожі становить майже 300 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ми очікуємо завершення будівництва 15 Липня. Ми продовжили контракти з субпідрядниками з об'єктивних геологічних причин, які проявилися під час установки опор", - повідомив заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік.
Повідомляється, що найбільшою проблемою при будівництві стіни були підземні води, які утворювалися в результаті відлиг і підтоплення. Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.
Установка електронних систем спостереження і контролю на загородженні висотою в п'ять метрів з польського боку триватиме до середини вересня. Загальна вартість проекту разом з технічним оснащенням склала близько 400 млн доларів.
Нагадаємо, раніше Качинський також говорив, що Росія теж зобов'язана виплатити репарації за збитки, завданий Польщі під час Другої світової війни.
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