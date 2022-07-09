RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі назвали дату закінчення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Фото: Польща 15 Липня завершить зведення стіни на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща має намір до 15 Липня завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Загальна довжина огорожі становить майже 300 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо завершення будівництва 15 Липня. Ми продовжили контракти з субпідрядниками з об'єктивних геологічних причин, які проявилися під час установки опор", - повідомив заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік.

Повідомляється, що найбільшою проблемою при будівництві стіни були підземні води, які утворювалися в результаті відлиг і підтоплення. Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Установка електронних систем спостереження і контролю на загородженні висотою в п'ять метрів з польського боку триватиме до середини вересня. Загальна вартість проекту разом з технічним оснащенням склала близько 400 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Качинський також говорив, що Росія теж зобов'язана виплатити репарації за збитки, завданий Польщі під час Другої світової війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаБілорусь