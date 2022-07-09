У Польщі назвали дату закінчення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Польща має намір до 15 Липня завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Загальна довжина огорожі становить майже 300 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Ми очікуємо завершення будівництва 15 Липня. Ми продовжили контракти з субпідрядниками з об'єктивних геологічних причин, які проявилися під час установки опор", - повідомив заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік.

Повідомляється, що найбільшою проблемою при будівництві стіни були підземні води, які утворювалися в результаті відлиг і підтоплення. Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Установка електронних систем спостереження і контролю на загородженні висотою в п'ять метрів з польського боку триватиме до середини вересня. Загальна вартість проекту разом з технічним оснащенням склала близько 400 млн доларів.