У Польщі призначили дату виборів в Європарламент

Чергові вибори в Європарламент пройдуть 23-26 травня 2019 року в 27 країнах ЄС

Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о назначении выборов в Европарламент в стране на 26 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы Польши.

Как сообщается, президент Анджей Дуда подписал соответствующие постановление.

Согласно избирательному кодексу, выборы в Европарламент назначает президент Польши не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

Отметим, очередные выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая 2019 года в 27 странах ЕС (без Великобритании), по результатам которых граждане изберут 705 депутатов ЕП.

РБК-Украина писало, что в случае, если до 2 июля 2019 года Великобритания не выйдет из Европейского союза (Brexit), стране необходимо будет выбрать своих представителей в следующем Европейском парламенте.