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У Польщі почалися наймасштабніші навчання НАТО в цьому році

Новини » Політика    16.06.2019 - 22:20
У Польщі почалися наймасштабніші навчання НАТО в цьому році
Ілюстративне фото (radiopolsha.pl)

У навчаннях бере участь 18 тис. солдатів з 12 країн

У Польщі в неділю, 16 червня, розпочалися наймасштабніші за цей рік навчання НАТО Dragon-19 участь в яких бере 18 тис. солдатів з 12 країн, а також 2,5 тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Польща.

Повідомляється, що маневри будуть проходити на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі. Основною метою навчань стала перевірка сумісності польських частин з союзними військами, які дислокуються у Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Головним учасником маневрів є 11-та Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку підтримують у рамках навчань військові підрозділи США, Великобританії, Канади, Німеччини, Румунії і Слоавкии.

Також повідомляється, що навчання мають проходити протягом 4 днів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Британія провели навчання в Чорному морі. В ході навчань були виконані завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони та проведено тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО.

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