У Польщі чоловік з мачете напав на людей, троє постраждалих

У Польщі чоловік з мачете напав на людей у місті Торунь. В результаті постраждали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.
"Поліцейські в Торуні з електрошокером затримали молоду людину, яка вранці, прогулюючись вулицями міста, завдавала ударів мачете чи ножем випадковим зустрічним людям", - йдеться у повідомленні.
Затриманий - 21-річний Лука Л., який, як вказано, ймовірно, під впливом наркотиків ходив вулицями міста і завдавав ударів ножем або мачете людям.
Поліцейські застосували електрошокер, щоб затримати його. Нападника доправили до слідчого ізолятора. Прокуратура має висунути йому обвинувачення.
Наразі відомо про 3 постраждалих.