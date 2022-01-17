В Польше мужчина с мачете напал на людей, трое пострадавших

"Полицейские в Торуне с электрошокером задержали молодого человека, который утром, прогуливаясь по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайным встречным людям", - говорится в сообщении.

Задержанный - 21-летний Лука Л., который, как указано, вероятно, под воздействием наркотиков ходил по улицам города и наносил удары ножом или мачете людям.

Полицейские применили электрошокер, чтобы задержать его. Нападавшего доставили в следственный изолятор. Прокуратура должна предъявить ему обвинение.

Сейчас известно о 3 пострадавших.