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В Польше мужчина с мачете напал на людей, трое пострадавших

Автор: Анастасия Рокитна

В Польше мужчина с мачете напал на людей в городе Торунь. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

"Полицейские в Торуне с электрошокером задержали молодого человека, который утром, прогуливаясь по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайным встречным людям", - говорится в сообщении.

Задержанный - 21-летний Лука Л., который, как указано, вероятно, под воздействием наркотиков ходил по улицам города и наносил удары ножом или мачете людям.

Полицейские применили электрошокер, чтобы задержать его. Нападавшего доставили в следственный изолятор. Прокуратура должна предъявить ему обвинение.

Сейчас известно о 3 пострадавших.

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