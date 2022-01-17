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У Польщі чоловік з мачете напав на людей, троє постраждалих

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Торунь, Понеділок 17 січня 2022 10:50
У Польщі чоловік з мачете напав на людей, троє постраждалих Фото: в Польщі чоловік з мачете напав на людей (поліція Польщі)
Автор: Анастасія Рокитна

У Польщі чоловік з мачете напав на людей у місті Торунь. В результаті постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

"Поліцейські в Торуні з електрошокером затримали молоду людину, яка вранці, прогулюючись вулицями міста, завдавала ударів мачете чи ножем випадковим зустрічним людям", - йдеться у повідомленні.

Затриманий - 21-річний Лука Л., який, як вказано, ймовірно, під впливом наркотиків ходив вулицями міста і завдавав ударів ножем або мачете людям.

Поліцейські застосували електрошокер, щоб затримати його. Нападника доправили до слідчого ізолятора. Прокуратура має висунути йому обвинувачення.

Наразі відомо про 3 постраждалих.

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