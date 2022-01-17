ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше мужчина с мачете напал на людей, трое пострадавших

Новина українською →
Торунь, Понедельник 17 января 2022 10:50
В Польше мужчина с мачете напал на людей, трое пострадавших Фото: в Польше мужчина с мачете напал на людей (полиция Польши)
Автор: Анастасия Рокитна

В Польше мужчина с мачете напал на людей в городе Торунь. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

"Полицейские в Торуне с электрошокером задержали молодого человека, который утром, прогуливаясь по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайным встречным людям", - говорится в сообщении.

Задержанный - 21-летний Лука Л., который, как указано, вероятно, под воздействием наркотиков ходил по улицам города и наносил удары ножом или мачете людям.

Полицейские применили электрошокер, чтобы задержать его. Нападавшего доставили в следственный изолятор. Прокуратура должна предъявить ему обвинение.

Сейчас известно о 3 пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит