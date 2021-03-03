RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Польщі можуть запровадити місцеві локдауни

Автор: Андрій Козловський

Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що влада Польщі розглядає можливість введення локдаунів в окремих повітах. Їх можуть запровадити у зв'язку з локальними спалахами коронавірусу.

Про це повідомляє Wiadomosci.pl.

"Усе залежить від структури інфікування у конкретному воєводстві. Інколи є сенс регулювати локдаун на рівні повітів, а інколи, на жаль, треба це робити на рівні воєводств. Кожний з цих варіантів є на порядку денному", - заявив Мюллер.

Зазначається, що від початку епідемії коронавірусу в Польщі підтверджено понад 1,7 млн випадків інфікування, померли понад 44 тисячі хворих.

Нагадаємо, 24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про посилення в країні обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. На більшій частині території країни збережуть поточний рівень обмежень, за винятком одного регіону.

Додамо, що минулого тижня в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.

Крім того, в Польщі заявили, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Польша
Читайте також
У Польщі третю хвилю пандемії пов'язують з "британським" штамом коронавірусу
Прогноз погоди