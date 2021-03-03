У Польщі можуть запровадити місцеві локдауни

Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що влада Польщі розглядає можливість введення локдаунів в окремих повітах. Їх можуть запровадити у зв'язку з локальними спалахами коронавірусу.

Про це повідомляє Wiadomosci.pl.

"Усе залежить від структури інфікування у конкретному воєводстві. Інколи є сенс регулювати локдаун на рівні повітів, а інколи, на жаль, треба це робити на рівні воєводств. Кожний з цих варіантів є на порядку денному", - заявив Мюллер. Зазначається, що від початку епідемії коронавірусу в Польщі підтверджено понад 1,7 млн випадків інфікування, померли понад 44 тисячі хворих.