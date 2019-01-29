У Польщі лідера партії влади звинуватили в таємному веденні бізнесу

Качинський не заплатив за послуги бізнесменові, пов'язані з проектом будівництва двох офісних веж у Варшаві, через побоювання, що це може вплинути на результати парламентських виборів

Главу правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского обвинили в том, что он не заплатил за услуги австрийскому бизнесмену Джеральду Биргфелнеру, связанные с проектом по строительству двух офисных башен в центре Варшавы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

В распоряжении газеты оказалась аудиозапись их переговоров. Согласно информации газеты, в двух башнях-близнецах хотели разместить квартиры, отель и резиденцию фонда Института имени Леха Качиньского. Указано, что строительством должна была заниматься компания Srebrna, которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского, в состав совета которой входит и Ярослав Качиньский.

При этом инвестиции проекта строительства должна была приготовить фирма бизнесмена Биргфеллнера. По данным газеты, его компания выполнила работы, однако Srebrna отказалась их оплатить. При этом позже Качинський предложил приостановить проект из-за опасений, что стройка может повлиять на результаты парламентских выборов в Польше 2019 года и муниципальных выборов в Варшаве в 2018 году. Качиньский на записях говорит, что если общественность узнает о строительстве небоскреба перед парламентскими выборами, это может стать политической смертью для его партии.

Качиньский предложил предпринимателю решить свои претензии через суд. Общая сумма, которую бизнесмен должен был получить по контракту, составляла около 39 млн злотых (10,3 млн долларов). На прошлой неделе адвокаты предпринимателя направили в прокуратуру сообщения об "обоснованных подозрениях в совершении преступления Ярославом Качиньским".

Напомним, ранее в Шотландии задержали бывшего первого министра. В частности, бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда задержали.