У Польщі готові будувати постійні бази НАТО, побоюючись територіальних претензій РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького під час виступу на конференції Strategic Ark у четвер, 19 травня у Варшаві.

"Постійні бази союзників мають бути створені у країнах східного прапора НАТО. Польща готова будувати такі бази, які були б місцем дислокації легких підрозділів на постійній основі", - сказав він.

За його словами, Польща побоюється територіальних претензій Росії.

"Росія повинна знати, що ми не поступимося ні п'яді території НАТО", - наголосив Моравецький.