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У Польщі готові будувати постійні бази НАТО, побоюючись територіальних претензій РФ

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польща готова будувати постійні бази для розміщення легких підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького під час виступу на конференції Strategic Ark у четвер, 19 травня у Варшаві.

"Постійні бази союзників мають бути створені у країнах східного прапора НАТО. Польща готова будувати такі бази, які були б місцем дислокації легких підрозділів на постійній основі", - сказав він.

За його словами, Польща побоюється територіальних претензій Росії.

"Росія повинна знати, що ми не поступимося ні п'яді території НАТО", - наголосив Моравецький.

Як повідомлялося, країни Балтії та Польща вимагають розширення військової присутності НАТО на своїй території.

Нагадаємо, Польща вже надала Україні військової допомоги на суму 1,6 млрд доларів. Вона стала другою у світі за кількістю допомоги Україні після США.

Також Україна отримає 25 тис. тонн бензину з польських запасів.

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ПольшаНАТО