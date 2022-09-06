У Польщі вже цього тижня зупинять програму обміну гривні на злоті

Польські банки наступного тижня перестануть приймати гривні для обміну на злоті. П'ятниця, 9 вересня, - останній день, коли українці зможуть провести подібні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк Польщі .

Як повідомляється, за час дії програми через відділення банку здійснено 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Польщі відмовився від збору податків з біженців з України, які прибули в цю країну після 24 лютого, і з тих пір працюють віддалено на свого українського роботодавця.

Також ми писали, що почина з 5 вересня, українські біженці в Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на Євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.