У Польщі в ДТП загинули троє українців

У Польщі в районі міста Мєндзижеч сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули троє громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцевий портал raportdrogowy.interia.pl.

Крім того, ще один українець перебуває у лікарні у важкому стані.

ДТП сталося у середу, 12 травня, після 17:00 на місцевій дорозі між Пщевим і Новим Гожицьком. Відзначається, що з невідомих причин водій Opel Astra не впорався із керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.

Зазначено, що двоє українців загинули на місці події. Двоє вижили та у дуже важкому стані були госпіталізовані.

"На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, один з них помер під час операції. Загиблі були в віці від 31 до 38 років. Четвертий з учасників аварії - 19-річний українець - знаходиться у лікарні в Гожуві, його стан дуже важкий", - вказує портал.

Розслідування ДТП проводиться під наглядом районної прокуратури в Мєндзижечі.

Нагадаємо, 9 червня на північному заході Польщі поблизу міста Щецин сталося зіткнення семи автомобілів, що спричинило пожежу, в результаті аварії загинули 6 людей, ще 16 отримали поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, в середині квітня у результаті автомобільної аварії у Польщі загинули громадяни України. Так, інцидент стався поблизу Кентшина в Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі. Автомобіль, у якому знаходилися двоє українців і 2 громадянина Грузії, врізався у придорожнє дерево на автодорозі Ружанка-Воплавок.