У Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рік

У Польщі в новорічну ніч не буде комендантської години. Для цього в країні потрібно було б вводити надзвичайний стан.

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Wiadomosci.

Водночас він закликав усіх поляків не переміщатися в новорічну ніч і не застосовувати феєрверків, щоб ніч минула спокійно.

Глава польського уряду попередив, що Польщі загрожує третя хвиля пандемії коронавірусу, яка може початися через два чи три тижні. Водночас він висловив сподівання, що з початком вакцинації в країні, яка почалася 27 грудня, епідемічна ситуація буде поліпшуватися.

Глава польського уряду повідомив, що з 15 січня буде введена в дію система реєстрації всіх охочих на щеплення проти коронавірусу. Він запевнив, що вакцини вистачить для всіх, висловлюючи надію, що в другому кварталі 2021 року буде можливість вакцинувати значну частину населення країни.

Моравецький також висловив побажання, щоб проти COVID-19 вакцинувався увесь польський уряд, даючи приклад співгромадянам.

У Польщі з понеділка вводиться жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.

Нагадаємо, Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.

Також Польща зупинила авіасполучення з Великобританією у зв'язку з виявленим там новим штамом коронавірусу.