ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі

Новость на русском →
Бидгощ, Понеділок 20 вересня 2021 15:58
У Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі Фото: у Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет (facebook.com/straztorun)
Автор: Марія Кучерявець

На півночі Польщі, неподалік міста Бидгощ автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку та вихователів, злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали четверо дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За інформацією місцевих ЗМІ, автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а згодом злетів у кювет.

Серед постраждалих внаслідок аварії четверо дорослих-вихователів.

Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їх стан оцінюється як задовільний.

Зазначено, що одного з травмованих було доставлено у лікарню гелікоптером з підозрою на перелом стегнової кістки.

Рятувальники повідомляють, що жоден з дітей не отримав небезпечних для життя травм, але всі вони в профілактичних цілях госпіталізовані до лікарні. Там їх оглянуть.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.

Фото: у Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет (facebook.com/straztorun)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польша
NEWS
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми