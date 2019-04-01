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Уряд Польщі не відмовило вчителів не страйкувати в період іспитів

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 21:58
Уряд Польщі не відмовило вчителів не страйкувати в період іспитів
Ілюстративне фото (pixabay.comcoyot)

На страйк 8 квітня збираються вийти майже 80% вчителів

Майже 80% учителів у Польщі не змінили планів оголосити безстроковий страйк після переговорів з урядом 1 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Голова Профспілки польських учителів Славомір Броняж заявив, що наразі немає передумов припиняти рішення про страйк.

"Пропозицій, які ми поклали на столі, та зауважень щодо способу досягти таких результатів, уряд не прийняв. Отже, нам залишається розраховувати на завтрашній перелом. Я надіюся, що урядова сторона добачає серйознсть ситуації, її складність, і перестане робити зауваження, що це протест із політичним підтекстом", - сказав Броняж

Наразі переговори уряду з учительськими профспілками припинено до вівторка, 2 квітня. 

Уряд пропонує пришвидшити планований третій транш підвищення заробітної плати із січня на вересень, "допомогу на старт" для вчителів-стажистів, скорочення їхнього стажування (а отже, пришвидшення можливості службового підвищення), зміну системи оцінення роботи вчителів та встановлення мінімальної ставки за виховательську роботу. Як вважає Профспілка польських учителів, ці пропозиції є повторенням того, що педагоги відкинули вже на початку року.

Якщо заробітна плата не зросте на 1000 злотих (232 євро), Профспілка польських учителів, яку підтримує Форум профспілок, погрожує почати за тиждень безстроковий страйк. Планований протест збігається із іспитами на закінчення гімназії та восьмого класу початкової школи.

РБК-Україна писало, що у Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня.

Раніше в Німеччині проходили демонстрації бюджетників, які вимагали підвищити зарплату.

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