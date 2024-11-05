Польшу не ознакомили с тайными приложениями плана победы, Сикорский назвал причину

В то же время о тайных приложениях были проинформированы:

Германия;

Италия;

Британия;

Франция.

"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не произошло. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", - пояснил глава МИД.

План победы Украины

16 октября президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил план победы Украины в войне с Россией. Этот документ состоит из пяти основных пунктов и включает три секретных приложения, содержание которых не разглашается публично.

Основные пункты определяют ключевые направления для достижения победы, тогда как секретные приложения содержат конфиденциальные сведения оборонного характера.

Недавно журналистам удалось узнать одну деталь из секретных материалов: Украина намерена получить ракеты Tomahawk.