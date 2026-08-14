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В Польше освободили директора CEO Club после скандала с "кражей велосипедов"

22:54 14.08.2026 Пт
2 мин
Задержание произошло из-за немецкого ордера, связанного с кражей велосипедов
aimg Анастасия Никончук

Германия отозвала европейский ордер на арест директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, которого ранее задержали в Польше по делу о предполагаемой краже электровелосипедов. Польский суд после этого освободил украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию основателя и президента CEO Club Ukraine Сергея Гайдачука в сети Facebook.

Ордер отозвали

О решении сообщил основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук. По его словам, над освобождением Карчука с 28 июля работали команда Arzinger, польские и немецкие адвокаты, украинское консульство и члены бизнес-сообщества.

Гайдачук отметил, что отзыв ордера и освобождение Карчука не означают окончательного завершения истории.

"Нам важно выяснить в Германии, какие именно данные Дмитрия были использованы, как они попали к злоумышленникам и каков был механизм преступления, который в конечном итоге привел к его задержанию в Польше", – заявил он.

В чем обвиняли Карчука

Дмитрия Карчука задержали 28 июля на пограничном переходе «Будомеж». Немецкие власти объявили его в розыск на основании европейского ордера на арест. Следствие связывало дело с предполагаемой кражей 171 электровелосипеда стоимостью более 126 тысяч евро.

По версии немецких следователей, в 2024 году Карчук якобы использовал поддельные транспортные документы и представлялся сотрудником транспортной компании.

При этом Гайдачук ранее предполагал, что задержание могло быть связано с мошенничеством с персональными данными. По этой версии, злоумышленники могли использовать данные Карчука для получения груза и последующей продажи товара.

Теперь сторона Карчука намерена выяснить обстоятельства, при которых его данные оказались связаны с этим делом.

Напоминаем, что в Варшаве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в подготовке покушения на украинского блогера и рэпера Киевстонера (Альберта Васильева); по данным спецслужб, организацию покушения связывают с российской ФСБ.

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