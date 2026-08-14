В Польше освободили директора CEO Club после скандала с "кражей велосипедов"

Ордер отозвали

О решении сообщил основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук. По его словам, над освобождением Карчука с 28 июля работали команда Arzinger, польские и немецкие адвокаты, украинское консульство и члены бизнес-сообщества.

Гайдачук отметил, что отзыв ордера и освобождение Карчука не означают окончательного завершения истории.

"Нам важно выяснить в Германии, какие именно данные Дмитрия были использованы, как они попали к злоумышленникам и каков был механизм преступления, который в конечном итоге привел к его задержанию в Польше", – заявил он.

В чем обвиняли Карчука

Дмитрия Карчука задержали 28 июля на пограничном переходе «Будомеж». Немецкие власти объявили его в розыск на основании европейского ордера на арест. Следствие связывало дело с предполагаемой кражей 171 электровелосипеда стоимостью более 126 тысяч евро.

По версии немецких следователей, в 2024 году Карчук якобы использовал поддельные транспортные документы и представлялся сотрудником транспортной компании.

При этом Гайдачук ранее предполагал, что задержание могло быть связано с мошенничеством с персональными данными. По этой версии, злоумышленники могли использовать данные Карчука для получения груза и последующей продажи товара.

Теперь сторона Карчука намерена выяснить обстоятельства, при которых его данные оказались связаны с этим делом.