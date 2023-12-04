В Польше растет количество украинских предпринимателей: новые данные

В Польше растет количество иностранцев, ведущих несельскохозяйственную предпринимательскую деятельность. Почти половина из них – с украинским гражданством.

В польском Управлении социального страхования ZUS, куда отчисляют взносы предприятия, посчитали количество иностранцев, ведущих собственный бизнес в этой стране. Их число динамично растет.

Предпринимательскую деятельность, не связанную с сельским хозяйством, ведут уже более 46 тысяч иностранцев. Среди них около 47% указали украинское гражданство.

"Иностранцы как предприниматели имеют в ZUS те же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. Например, при создании частного предпринимателя они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи и взносов на льготных условиях", – отметил пресс-секретарь ZU. в Опольском воеводстве Себастьян Щурек.

В польском ZUS ведение бизнеса декларируют предприниматели с гражданством не менее 120 стран. Самые активные – из Украины. 21,6 тысячи плательщиков взносов в ZUS указали украинское гражданство. Уже несколько месяцев в этой группе больше всего растет категория самозанятости (ФЛП). Еще год назад украинцы составляли треть иностранцев-предпринимателей.

Второй по численности группой, проявляющей инициативу в частном предпринимательстве, являются белорусы – 9034 человека, на третьем месте – предприниматели с вьетнамским гражданством (1154 заявления). Чуть меньше предпринимателей с российским гражданством (1030) и немецким (918).

Ранее сообщалось, что в 2022 году украинцы создали в Польше почти 16 тысяч единоличных предприятий (ФЛП). За первые шесть месяцев 2023 года добавилось почти столько же. Больше всего – в сфере строительства, информации и связи, услуг (85% – парикмахерские и косметологические услуги).

Фото: Парикмахерские услуги ( unsplash.com )

"С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 тысяч украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года", – говорила руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковская.