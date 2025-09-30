В Польше задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Обвинения в сторону украинца

Немецкие правоохранители называют Владимира Ж. инструктором по дайвингу. По данным следствия, в сентябре 2022 года он приплыл из немецкого Ростока в Балтийское море на яхте, затем погрузился под воду и разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.

Ранее следователи утверждали, что после подрыва он остался с семьей в Польше, а когда летом 2024 года немцы обратились к полякам с просьбой задержать его, то мужчина выехал на автомобиле с дипломатическими номерами.

"Почему мы должны его задерживать? Для нас он герой", - ответили польские правоохранители немецким коллегам, когда те возмущенно начали требовать объяснений.

Подрыв "Северных потоков": что известно

Подрыв двух российских газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошел 26 сентября 2022 года, через несколько месяцев после начала российского вторжения в Украину.

Из-за взрывов были повреждены участки обоих газопроводов, полностью выведя их из строя. Ряд стран начал расследование, однако следствие не смогло точно выявить виновных, хотя рассматриваются версии причастности Украины, России, США и даже Китая.

В Италии в 2025 году схватили гражданина Украины - 49-летнего Сергея Кузнецова, бывшего военнослужащего сил специального назначения.

Германия подозревает его в организации взрывов на газопроводах. Сам Кузнецов и его защита отвергают обвинения из Берлина.