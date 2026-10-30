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В Польше задержали россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру

11:01 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Польше задержали россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру (Getty Images)

В Польше задержан гражданин России, подозреваемый в деятельности в пользу иностранной разведслужбы. Он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

55-летний россиянин был задержан сотрудниками полиции в городе Свидница.

Полиция Нижнесилезского воеводства сообщила, что мужчину задержали, когда он фотографировал проезжавшие мимо поезда, а также железнодорожную инфраструктуру города.

На устройствах россиянина стражи порядка обнаружили большое количество файлов на подобную тематику, в частности: фотодокументацию разных местностей и важных транспортных объектов не только на территории Польши.

Мужчине предъявили обвинение в том, что он осуществлял деятельность в пользу иностранной разведки против Польши.

Полицейские изъяли электронное и фотооборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, портативные и внешние жесткие диски большой емкости, а также несколько документов, удостоверяющих личность.

Напомним, ранее в Польше задержан 25-летний гражданин Украины, подозреваемый в причастности к группе, которая могла готовить диверсии по заказу России. Дело связывают, в частности, с поджогом оборонного предприятия в Румынии.

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