В Польше заработал сервисный центр по ремонту украинских Leopard

В Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard. Первые танки уже прибыли на ремонт.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.
"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", - написал он.
Ремонт украинской военной техники
Украинские военные недавно ощутили плюсы использования БМП Bradley во время боев в Запорожской области. Часть подбитой техники уже удалось отремонтировать и снова использовать ее в боях.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Украине существует три линии обслуживания и ремонта военной техники.
Запчасти для западных образцов изготавливаются и на украинском рынке и некоторые из них лучше оригинала.
Центр ремонта Leopard
Ряд союзников предоставляет Украине танки Leopard 2 и Leopard 1 в рамках военной помощи.
Польша и Германия намеревались открыть ремонтный центр танков на польской территории. О договоренности было объявлено еще 21 апреля. Тогда министр обороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость ремонтного хаба в 150 млн евро.
При этом в начале июля издание Spiegel сообщило, что проект не достиг никакого прогресса, а Берлин и Варшава вели непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.
В то же время издание Handelsblatt сообщило, что Германия расторгла соглашение о ремонте украинских танков в Польше. По данным издания, причиной стало то, что немцы считают полностью преувеличенными ценовые ожидания поляков.
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