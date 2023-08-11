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В Польше появились наклейки с призывом вступить в ЧВК "Вагнера": начато расследование

Иллюстративное фото: в Польше распространяют призывы вступить в ряды "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На улицах Кракова начали появляться наклейки с призывом вступить в ряды "вагнеровцев". Полиция начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Краковского муниципалитета Лукаша Вантуха в Facebook.

"Очень странное и загадочное дело. В Кракове появились наклейки, рекламирующие набор в ЧВК "Вагнера". Как оказалось, это своего рода провокация, и не только в Кракове", - написал чиновник. 

Фото: наклейка "вагнеровцев" в Кракове (facebook.com/lukasz.wantuch)

На наклейках, содержится призыв присоединиться к "вагнеровцам" и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт.

Как отмечает Gazeta Krakowska, сотрудник Главного управления полиции в Кракове Бартломей Издебски рассказал, что полиция сейчас получила два протокола по этому делу и работает над тем, чтобы определить, с чем имеет дело.

"Мы собираем заявки, фотографируем наклейки и будем разбираться. Сейчас трудно что-то больше сказать, потому что это только первый день", - прокомментировал он.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, в июне "вагнеровцы" совершили провальную попытку государственного переворота в России. После им разрешили "переехать" в Беларусь. 

Власти Польши выразили обеспокоенность в связи с этим фактом и призвали НАТО усилить восточный фланг. Также они пригрозили закрыть границы с Беларусью в случае провокаций наемников из ЧВК "Вагнера"

 

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ПольшаЧВК ВагнераВагнеровцы