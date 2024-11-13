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В Польше введут новые требования для иностранцев: о чем речь

Фото: В Польше будут введены новые требования для иностранцев (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В Польше будут введены новые требования для получения иностранцами разрешения на работу и проживание. Одним из требований будет "тест на гражданство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Министерство семьи, труда и социальной политики введет новые требования для иностранцев. Это, в частности, будет препятствовать получению иммигрантами разрешения на работу и проживание.

Трудоустройство иностранцев

Иностранцы обязаны будут работать на основе трудового договора. Однако определенные категории граждан других стран смогут работать по гражданско-правовым договорам. Это касается работников сельского хозяйства, студентов, нянь или сиделок. А также иммигрантов, которые имеют разрешение на проживание в Польше или официально состоят в браке с гражданами страны.

В то же время, правительство планирует отменить проведение анализа рынка труда. Он предусматривает трудоустройство иностранца только в случае отсутствия кандидатов на вакансии среди польских работников. Отмена этого требования упростит процедуру трудоустройства иммигрантов.

Проживание в Польше

К тому же министерство приняло новую миграционную стратегию Польши на 2025-2030 годы. Ее положения предусматривают дополнительные требования к иностранцам, желающим получить вид на жительство. В частности, "тест на гражданство". В правительстве утверждают, что оно позволит оценить уровень знания иммигрантом польской культуры, социальных норм и языка.

Ранее мы писали о том, что летом польское правительство изменило условия помощи украинским беженцам, в рамках которых упростили процесс легализации. С 2025 года наши граждане, которые имеют Pesel UKR, смогут получить карты быта CUKR.

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Польша