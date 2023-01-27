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В Польше считают, что Чечня может стать независимой от РФ

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Чечня, Пятница 27 января 2023 22:25
В Польше считают, что Чечня может стать независимой от РФ Фото: Польша считает, что Чечня может стать независимой от РФ (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Народы, населяющие территорию нынешней России, могут освободиться от гнета страны-диктатора и стать независимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Он считает, что остальные народы могут стать свободными и независимыми.

Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов. Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы стать независимыми. Они боролись за свою свободу на протяжении веков, а последние несколько десятилетий - с большой мотивацией. .Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости", - сказал польсткий премьер.

Он отметил, что хочет, чтобы у российских соседей было все хорошо и страны могли нормально развиваться.

"Это то, что все страны хотят, чтобы произошло с Россией. К сожалению, это не то, чего от них ожидали в последние десятилетия, в последние века", - сказал он.

Напомним, что Чечня воевала с Россией в 1994-1996 и 1999-2009 годах. Однако после последней войны государству-агрессору удалось восстановить федеральный контроль над Чечней. Сейчас ее возглавляет приверженный Путину Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды узников из Чечни . Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

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