В Польше решили не снимать запрет на импорт зерна из Украины

"Кордоны не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочно - пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС", - заявил он.

Секерский отметил, что сейчас важны переговоры с фермерами-митингующими для наработки лучших решений.

"Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований полагать, что то, что я обещал, не будет выполнено", - подчеркнул он.

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, польские перевозчики с ноября 2023 блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они значительно усложнили движение грузовиков.

Забастовщики требуют, чтобы Евросоюз отменил "транспортный безвиз" с Украиной и вернул систему разрешений. Но такие условия выполнить невозможно.

В Польше ожидали, что прекратить блокаду границы можно будет до конца 2023, но так и не произошло.

При этом завтра, 4 января, аграрии возобновят протесты на пункте пропуска "Медика – Шегини".

О том, что происходит на польско-украинской границе читайте в материале РБК-Украина "Польские фермеры возобновили протест на КПП "Медика-Шегини": что происходит на границе".