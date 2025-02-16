В Польше отвергли идею Зеленского о создании европейской армии

Отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии, глава МИД сказал, что "мы должны быть осторожными с этим термином, потому что люди понимают разные вещи".

"Если вы понимаете под ним объединение национальных армий, то этого не произойдет", - заявил он.

При этом Сикорский выступил за развитие Европейским Союзом собственных оборонных возможностей. По его словам, сейчас ЕС формирует усиленную бригаду.

"Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, она должна иметь национальный компонент, компонент НАТО, но я также хочу подчеркнуть, что европейский компонент, инвестиции ЕС для оборонной промышленности и наращивание нашей производственной мощности также играют большую роль", - отметил польский министр.

Он повторил, что присутствие польских войск в Украине "не рассматривается, потому что обязанностью Польши перед НАТО является защита восточного фланга, то есть собственной территории".