ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше украинцы пострадали в ДТП с микроавтобусами, - СМИ

Новина українською →
Мысловице, Вторник 11 апреля 2023 19:01
В Польше украинцы пострадали в ДТП с микроавтобусами, - СМИ Иллюстративное фото: в Польше украинцы пострадали в ДТП с микроавтобусами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На юге Польши в районе города Мысловице столкнулись микроавтобусы, которые перевозили украинцев. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Myslowice naszemiasto.

По данным издания, из-за аварии два человека были госпитализированы с переломами конечностей.

В Польше украинцы пострадали в ДТП с микроавтобусами, - СМИФото: последствия ДТП с микроавтобусами (myslowice.naszemiasto.pl)

Журналисты уточняют, что авария произошла на автомагистрали около 2 часов ночи 11 апреля. Два микроавтобуса ехали по одной полосе и одно транспортное средство столкнулось с другим.

Причиной ДТП была плохая видимость и несоблюдение соответствующей дистанции между микроавтобусами в условиях неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее стало известно, что 8 апреля в Молдове попал в ДТП автобус. В результате аварии ранения получили несколько граждан Украины.

Также мы писали, что 1 апреля в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша автобуси Авария
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года