У Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами, - ЗМІ

На півдні Польщі у районі міста Мисловіце зіткнулися мікроавтобуси, які перевозили українців. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Myslowice naszemiasto .

За даними видання, через аварію двох людей було госпіталізовано з переломами кінцівок.

Фото: наслідки ДТП із мікроавтобусами (myslowice.naszemiasto.pl)

Журналісти уточнюють, що аварія сталася на автомагістралі близько 2 години ночі 11 квітня. Два мікроавтобуси їхали однією смугою і один транспортний засіб зіткнувся з іншим.

Причиною ДТП була погана видимість та недотримання відповідної дистанції між мікроавтобусами в умовах несприятливих погодних умов.