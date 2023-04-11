ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами, - ЗМІ

Новость на русском →
Мисловіце, Вівторок 11 квітня 2023 19:01
У Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На півдні Польщі у районі міста Мисловіце зіткнулися мікроавтобуси, які перевозили українців. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Myslowice naszemiasto.

За даними видання, через аварію двох людей було госпіталізовано з переломами кінцівок.

У Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами, - ЗМІФото: наслідки ДТП із мікроавтобусами (myslowice.naszemiasto.pl)

Журналісти уточнюють, що аварія сталася на автомагістралі близько 2 години ночі 11 квітня. Два мікроавтобуси їхали однією смугою і один транспортний засіб зіткнувся з іншим.

Причиною ДТП була погана видимість та недотримання відповідної дистанції між мікроавтобусами в умовах несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 квітня у Молдові потрапив у ДТП автобус. Внаслідок аварії поранення отримали декілька громадян України.

Також ми писали, що 1 квітня в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польща автобуси Авария
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року