В Польше украинец напал с ножом на людей в монастыре: есть погибший

Нападение произошло во время мессы

Инцидент произошел утром 24 сентября около 9:30 на территории монастыря сестер-бенедиктинок в Ярославе, Подкарпатское воеводство. По предварительным данным полиции, мужчина напал на пятерых человек - четырех мужчин и женщину.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина нанес ножевые ранения четырем мужчинам и женщине", - сообщила представитель полиции Ярославского повята Анна Длугош.

Один из пострадавших мужчин умер. Еще двое находятся в критическом состоянии. Среди раненых мужчин есть священнослужители. Личность пострадавшей женщины пока не установлена.

Что известно о нападавшем

Полиция задержала подозреваемого непосредственно после нападения. Им оказался 31-летний гражданин Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают мотивы его действий.

"На месте происшествия находится районный прокурор из Ярослава, а также районный прокурор из Перемышля. Предполагаемый преступник задержан. Проводится проверка, расследование. Я не могу предоставить никаких подробностей", - заявила представитель районной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич.

По словам прокуратуры, во время нападения в монастыре находились как миряне, так и священнослужители, которые пришли на мессу. Одна из очевидиц рассказала, что молодой мужчина забежал в церковь с длинным мачете.