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В Польше украинец напал с ножом на людей в монастыре: есть погибший

15:11 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: полиция Польши (GettyImages)

В польском городе Ярослав произошло нападение с ножом на территории монастыря сестер-бенедиктинок. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, а полиция задержала 31-летнего гражданина Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию TVN24.

Нападение произошло во время мессы

Инцидент произошел утром 24 сентября около 9:30 на территории монастыря сестер-бенедиктинок в Ярославе, Подкарпатское воеводство. По предварительным данным полиции, мужчина напал на пятерых человек - четырех мужчин и женщину.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина нанес ножевые ранения четырем мужчинам и женщине", - сообщила представитель полиции Ярославского повята Анна Длугош.

Один из пострадавших мужчин умер. Еще двое находятся в критическом состоянии. Среди раненых мужчин есть священнослужители. Личность пострадавшей женщины пока не установлена.

Что известно о нападавшем

Полиция задержала подозреваемого непосредственно после нападения. Им оказался 31-летний гражданин Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают мотивы его действий.

"На месте происшествия находится районный прокурор из Ярослава, а также районный прокурор из Перемышля. Предполагаемый преступник задержан. Проводится проверка, расследование. Я не могу предоставить никаких подробностей", - заявила представитель районной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич.

По словам прокуратуры, во время нападения в монастыре находились как миряне, так и священнослужители, которые пришли на мессу. Одна из очевидиц рассказала, что молодой мужчина забежал в церковь с длинным мачете.

Напоминаем, что в Замброве польские власти приняли решение о депортации 39-летней гражданки Украины, которая во время задержания напала на полицейского. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, а пострадавшему правоохранителю потребовалась госпитализация.

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