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В Польше произошел сильный пожар в здании для украинских беженцев: подробности

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Суббота 03 декабря 2022 15:02
В Польше произошел сильный пожар в здании для украинских беженцев: подробности Фото: в Польше произошел сильный пожар в здании для украинских беженцев (facebook.com/panstwowastraz.pozarna1)
Автор: Сергей Пышкин

В Жешуве произошел пожар в доме для украинских беженцев. К счастью никто не пострадал, однако конструкция здания полностью разрушена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Polsat News.

Отмечается, что в здании проживали 33 человека. Во время пожара, еще до приезда бригады, 31 человек успел эвакуироваться, после чего спасатели сразу начали поиски пропавших. Позже выяснилось, что это была мать с ребенком, которые в то время находились в местной школе.

Пожар ликвидировали 15 бригад. По словам капитана пожарной бригады Ивоны Ленарт, после первых осмотров здания после инцидента понятно, что конструкция получила необратимые повреждения и больше не пригодна для проживания. С другой стороны, пожарные спасли прилегающие к дому залы.

Муниципалитет Слупска, на территории которого находится сгоревшее здание, заявил, что всех пострадавших беженцев обеспечат необходимыми вещами и вообще предметами первой необходимости.

"Мы также имеем декларацию от владельца заведения, что раненым есть где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой потребности", - заверила глава гмины Барбара Дикер.

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