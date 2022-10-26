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В Польше отменили презентацию книги идеолога ''русского мира'' Дугина

Фото: В Польше отменили презентацию книги идеолога ''русского мира'' Дугина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Презентация книги идеолога русского фашизма должна была состояться в Гданьском университете. Однако после возмущений в социальных сетях она была отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Как сообщается, в Гданьске отменили презентацию книги российского ультранационалиста Александра Дугина. Она должна была состояться в местном университете.

"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации", - заявили в университете.

Учреждение успел отреагировать на массовую реакции поляков в социальных сетях, поэтому презентацию книги отменили.

Дугин Александр Гелиевич

Политик, политолог, публицист фашистского толка, идеолог неоевразийства и рашизма, основатель и лидер "Международного евразийского движения". Состоит под санкциями ЕС, США, Канады, Швейцарии и Украины.

Напомним, что ранее в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

Позже в Офисе президента отрицали причастность Украины к гибели дочери Дугина.

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