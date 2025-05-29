В Польше отменяют пластиковые студенческие билеты: чем их заменят

Физические и цифровые билеты, которые уже выданы, будут оставаться в силе до завершения срока их действия.

"Студенческий билет в mObywatel будет доступен всем студентам и студенткам в Польше", - говорится в официальном сообщении Министерства цифровизации Польши.

С 1 июля mLegitymacja автоматически будет добавляться в систему mObywatel. Чтобы активировать ее, студентам нужно проверить доступность услуги в университете, получить QR-код и пароль, а затем добавить эти данные в приложение.

Мобильный билет будет иметь такую же юридическую силу, как и физический, и будет подтверждать право на льготы: скидки на транспорт, кино, театры и т.д.

Как добавил заместитель министра Дариуш Стандерски, это часть цифровизации государственных услуг. Ранее Польша уже внедрила цифровые документы для школьников и учителей.

По желанию студенты и в дальнейшем смогут пользоваться физическими карточками с чипом - для этого нужно подать отдельное заявление.