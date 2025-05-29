В Польше отменяют пластиковые студенческие билеты: чем их заменят

С 1 июля 2025 года основным документом, подтверждающим статус студента в Польше, станет мобильный студенческий билет в приложении mObywatel.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Nauka w Polsce.
Физические и цифровые билеты, которые уже выданы, будут оставаться в силе до завершения срока их действия.
"Студенческий билет в mObywatel будет доступен всем студентам и студенткам в Польше", - говорится в официальном сообщении Министерства цифровизации Польши.
С 1 июля mLegitymacja автоматически будет добавляться в систему mObywatel. Чтобы активировать ее, студентам нужно проверить доступность услуги в университете, получить QR-код и пароль, а затем добавить эти данные в приложение.
Мобильный билет будет иметь такую же юридическую силу, как и физический, и будет подтверждать право на льготы: скидки на транспорт, кино, театры и т.д.
Как добавил заместитель министра Дариуш Стандерски, это часть цифровизации государственных услуг. Ранее Польша уже внедрила цифровые документы для школьников и учителей.
По желанию студенты и в дальнейшем смогут пользоваться физическими карточками с чипом - для этого нужно подать отдельное заявление.
Ранее РБК-Украина писало, что в Варшаве учатся тысячи украинских студентов, а престижные университеты столицы предлагают образование европейского уровня. Стоимость обучения на польском языке в топовых вузах - от 660 до более 10 тысяч евро в год в зависимости от специальности и заведения. Дороже всего стоит обучение в технических и медицинских университетах, дешевле - на гуманитарных направлениях.
Также мы писали, что в Польше ввели новые правила для иностранцев, которые хотят учиться в вузах. Чтобы получить студенческую визу, теперь нужно знать язык обучения на уровне не ниже B2. Также ограничено количество иностранцев в вузах (не более 50%), а заведения с большей долей иностранцев временно не смогут принимать новых студентов.
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