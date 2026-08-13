В Польше схватили агента РФ, готовившего убийство гражданина Украины и США, - Туск

В Польше спецслужбы задержан гражданин России, который по заданию российских спецслужб планировал убийство гражданина США украинского происхождения. Покушение должно было произойти в Варшаве.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Задержание россиянина произошло 7 августа благодаря общим действиям Агентства внутренней безопасности (ABW), полиции и разведывательных служб США.
По словам Туска, потенциальная жертва имела двойное гражданство - США и Украины. Мужчина был "неудобным" для режима российского диктатора Владимира Путина, а преступления удалось предотвратить в последний момент.
"Это первый случай, когда кто-то по приказу России решил напасть на гражданина США на территории другой страны НАТО, в частности, в Польше, в Варшаве", - подчеркнул польский премьер.
Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк подтвердил, что задержанный россиянин действовал по запросу иностранной службы и готовил убийство в польской столице.
Глава польского правительства напомнил, что Россия ведет гибридную войну против западных стран, поддерживающих Украину. Он предостерег, что Кремль будет стремиться устранять неугодных лиц в разных странах мира.
Польские службы уже готовятся к подобным сценариям в будущем и планируют интенсифицировать работу по защите граждан.
Напомним, что страны Североатлантического альянса усиливают свою систему противовоздушной обороны на восточном фланге из-за многочисленных российских провокаций и нарушений воздушного пространства Польши и Румынии враждебными беспилотниками.
Также в Британии объяснили, что Кремль годами целенаправленно проверяет готовность Альянса и "прощупывает почву" своими действиями в Европе. Лондон предостерегает - при определенном развитии событий НАТО придется отвечать силой на эти угрозы.
Кроме того, разведка США обновила оценки рисков безопасности и предупредила, что Путин может решиться на вторжение в страну НАТО даже до завершения войны против Украины.