В Польше расширили доступ к врачам: кого теперь можно посетить без направления

С 17 сентября 2025 года в Польше начали действовать новые правила доступа к медицинским услугам. Пациентам станет проще попасть к некоторым специалистам, ведь для этого больше не нужно брать направление от семейного врача.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Я в Польше".
Министерство здравоохранения Польши отмечает, что эти нововведения должны облегчить доступ к специализированной помощи и уменьшить очереди к семейным врачам.
Теперь пациенты могут обращаться напрямую к:
Оптометристы, которые работают в медучреждениях с контрактом Национального фонда здоровья (NFZ), получили право самостоятельно выдавать направления к офтальмологу.
Врачи спортивной медицины смогут проводить диагностику перегрузок, определять пригодность к участию в соревнованиях, а также выдавать медицинские справки для школ и спортивных клубов.
В целом перечень специалистов, к которым можно записаться без направления, сейчас включает:
Добавим, что украинцы, которые находятся под временной защитой в Польше и имеют PESEL UKR могут бесплатно получать медицинскую помощь наравне с поляками.
Ранее мы писали о том, что 1 февраля 2026 года в Польше начнет работу новая электронная система выплат для беженцев из Украины. Ее разработало Управление социального страхования (ZUS) в тесной интеграции с Пограничной службой, чтобы точнее проверять право на получение помощи.