В Польше рассказали, может ли ЕС ввести санкции против Ирана из-за дронов

Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Ирана, если в ходе расследования подтвердится информация о поставках беспилотников России.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи глав МИД Евросоюза.
"Страны ЕС в целом согласны с тем, что санкции должны быть введены против Ирана, если расследование докажет, что эта страна предоставила России беспилотники, использованные для атак в Украине", - заявил Рау.
Напомним, в понедельник, 17 октября, российские военные атаковали Киев при помощи иранских дронов-камикадзе.
В результате вражеских ударов погибли по меньшей мере четверо мирных жителей столицы.
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