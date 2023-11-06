В Польше началась забастовка перевозчиков. Какая ситуация на границе Украины

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим уже наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: ГПСУ, польские СМИ и комментарий вице-президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) Владимира Балина в эфире телемарафона.
"Да. К сожалению, возле "Дорогуска" началась забастовка в 13:20 по киевскому времени. Заблокировано движение. Фактически пускают 1 машину на экспорт и на импорт в течение одного часа. Не пускают машины, которые едут 1-24 группой товаров о которой мы говорили, что у нас есть отдельная очередь. Это действительно так", - констатировал Балин.
По его словам, пока нет подтверждения из Хребеного, но "там тоже машины собирались".
"И я думаю, что они тоже там начнут акцию. Надеюсь, что это будет однодневная акция, а не так, как они заявляли до конца года", - отметил вице-президент Ассоциации.
Как отмечают в ГПСУ, после 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене".
"Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - предупреждают пограничники.
Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.
Чего хотят протестующие
По данным польских СМИ, страйкующие, которые намерены протестовать "
В конце октября Украина получила уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить блокировку польскими перевозчиками общей границы. Ведь оно будет вредить интересам обеих стран и негативно отразится на торговых отношениях. В связи с угрозой перекрытия границы Украина планировала обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска.
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