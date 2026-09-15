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В Польше раскрыли статистику по делам о шпионаже: цифры впечатляют

08:14 15.09.2026 Вт
2 мин
Статистика приведена исключительно о делах высочайшего уровня сложности
aimg Роман Кот aimg Юлия Маловичко
Фото: польская полиция (Getty Images)

За восемь месяцев этого года в Польше открыли уже по меньшей мере 40 новых производств по статьям о шпионаже и деятельности в пользу иностранной разведки, и это только статистика центральной прокуратуры страны.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемислав Новак.

Также известно, что в системе центральной прокуратуры Польши за 2025 год было возбуждено 67 уголовных дел по статье 130 Уголовного кодекса страны (шпионаж и деятельность в пользу иностранной разведки).

"Простая экстраполяция показывает, что при нынешней динамике 2026 год может дать около 60 новых дел – то есть темп вербовки и подготовки диверсий не замедляется, а остается стабильно высоким даже несмотря на публичные задержания и усиление мер контрразведки", - говорится в материале.

Следует отметить, что значительная часть этих дел касается именно подготовки диверсий, дистанционной вербовки и сбора данных о военных объектах.

Еще важно, что предоставлена статистика о делах высочайшего уровня сложности, которыми занимается Национальная прокуратура Польши. С учетом расследований окружных прокуратур реальный масштаб российских действий еще больше.

Напомним, ранее польские правоохранители разоблачили двух российских граждан, работавших на спецслужбы РФ. Один из них планировал передать службой доставки посылку со взрывчаткой.

Больше о шпионаже в Польше и Европе читайте в материале РБК-Украина: "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа".

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