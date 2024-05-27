В Польше раскрыли детали проекта по усилению границ с РФ и Беларусью

"Национальная программа сдерживания и обороны - это крупнейшая операция по укреплению восточного фланга НАТО с 1945 года. Это стратегическая операция по безопасности Польши", - подчеркнул министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Он добавил, что это реализует "три столба", на которых правительство хочет базировать безопасность Польши: сила польской армии, сила в союзах и социальной стойкости.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что для успешной реализации проекта необходим многолетний план развития инфраструктуры, включающий "укрепление, различные типы барьеров, а также самые современные системы мониторинга воздушного пространства по каждому параметру, на каждой высоте".

Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик заявил, что стоимость проекта "Восточный щит" составит 10 млрд. злотых (2,5 млрд. долларов). Инвестицию должны софинансировать из фондов ЕС и завершить к 2028 году.

"Нам нужно защитить около 700 километров границы, в том числе 400 километров с Беларусью. Мы хотим, чтобы этот проект был реализован немедленно, он начнется позже в этом году. Мы хотим, чтобы этот проект был завершен к 2028 году", - отметил Томчик.

Задания будут распределены следующим образом: Министерство внутренних дел и администрации будут заниматься вопросами гражданской защиты и охраны границы с точки зрения гибридных угроз, Министерство государственных активов - вопросом оружейных компаний, которые будут партнерами в реализации проекта, а Министерство инфраструктуры - вопросы дорог и подготовки территории к возможной оборонной операции.

По данным Минобороны, реализация программы "Восточный щит" значительно усилит сопротивление государства военным угрозам с востока, ограничит мобильность войск противника, обеспечив при этом большую свободу действий и возможность выживания собственных войск, но и гражданского населения.