RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше раскрыли, чья ракета упала в Пшеводуве прошлой осенью

Фото: министр юстиции Польши Збигнев Зебро (agencjagazeta.pl)
Автор: Владимир Костырин

Ракета, упавшая на территорию польского села Пшеводов в ноябре прошлого года во время массированной воздушной атаки РФ по Украине, была украинская, согласно данным экспертизы обломков.

Об этом заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро, передает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Как отметил польский чиновник в Люблине, на это "категорически указывает" экспертное заключение.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской - еще советского, российского производства", – сказал он.

Также Зебро добавил, что об украинской принадлежности ракеты также говорит место запуска и принадлежность к конкретной военной группировке.

Глава Минюста Польши сказал, что "жалеет" из-за якобы отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании данного инцидента.

Что этому предшествовало

Напомним, 15 ноября 2022 года в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.

Польша и США озвучивали мнения, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что это была российская ракета, а не украинская.

При этом президент Польши Анджей Дуда предполагал, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО, защищавшим территорию от ударов россиян.

Ранее СМИ сообщали, что польская прокуратура не согласится привлекать Украину к расследованию падения ракеты в Пшеводуве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиМИД Польши