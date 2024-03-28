В Польше разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Но недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

Также отметим, что ранее польские фермеры не выпускали из Украины грузовики на двух пунктах пропуска - "Ягодин" и "Рава-Русская".

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