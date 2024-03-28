RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Фото: в Польше разблокировали еще один пункт пропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной. Движение грузовиков возобновили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

По информации от польских пограничников, на территории Польши перед КПП "Угринов-Долгобичув" в обычном режиме осуществляется пропуск грузовых автомобилей.

В очереди на пересечение границы стоят 120 грузовиков.

При этом в Польше отмечают, что блокада движения грузовиков на указанном пункте пропуска может быть возобновлена 2 апреля.

"Просим водителей и перевозчиков учесть информацию", - сообщают пограничники.

 

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Но недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

Также отметим, что ранее польские фермеры не выпускали из Украины грузовики на двух пунктах пропуска - "Ягодин" и "Рава-Русская".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с Украинойпограничная службаПограничники