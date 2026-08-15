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В Польше прошел самый масштабный парад с демонстрацией передовой авиации НАТО

20:20 15.08.2026 Сб
3 мин
Современная техника на земле и новейшая авиация в небе
aimg Сергей Козачук
В Польше прошел самый масштабный парад с демонстрацией передовой авиации НАТО Фото: Польша отмечает День Вооруженных Сил (Getty Images)
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В субботу, 15 августа, в Варшаве прошел масштабный военный парад по случаю Дня Вооруженных сил Польши. В мероприятии приняли участие около 2000 польских и союзных военнослужащих, а также около 300 единиц современной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Новые звания и участники парада

Празднование Дня польской армии охватило всю страну, а его кульминацией стал парад вдоль варшавской улицы Вислострада и военно-морская часть в Гдыне.

Перед началом торжества президент Польши вручил генеральские погоны 21 офицеру. Вторую звезду и звание генерал-майора получил командующий Сил киберзащиты Мариуш Хмелевский, а бригадным генералом стал командир 1-й Варшавской бронетанковой бригады Ренарт Скшипчак.

Среди почетных гостей мероприятия освобожден из белорусского заключения активист польского меньшинства Анджей Почобут.

Кроме польских подразделений парадными колоннами прошли военные США, Британии, Канады, Хорватии, Румынии, а также Французский Иностранный легион и воины Польско-литовско-украинской бригады из Люблина.

Авиашоу и тяжелая техника

Авиационная часть парада включала вертолеты AW149 и Apache, истребители F-16 и новейшие F-35, первый из которых страна получила в мае.

Вместе с польскими пилотами в небе пролетела авиация союзников НАТО - немецкие Eurofighter Typhoon и транспортники A400M.

На земле зрителям продемонстрировали современные образцы вооружения:

  • Бронетехника и артиллерия - боевые машины пехоты Borsuk, бронетранспортеры Rosomak, танки Leopard 2PL, K2 и Abrams, а также сау K9, Krab и реактивные системы HIMARS.
  • Системы ПВО - пусковые установки Patriot, Pilica+ и комплексы Poprad.
  • Беспилотники - разведывательные и ударные комплексы Gladius, FlyEye, FT-5, Warmate и Wizjer.

Морской парад в Гдыне

Параллельно в акватории Гданьского залива прошел военно-морской парад. В нем приняли участие фрегаты класса Oliver Hazard Perry, корвет "Кашуб", минные охотники и десантные корабли.

В воздухе над морем маневрировали самолеты Bryza, вертолеты AW101 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C.

День Вооруженных сил Польши

День польского войска отмечается ежегодно 15 августа в честь победы в Варшавском сражении 1920 года. Тогда польские войска остановили и разгромили наступление большевистских оккупантов под столицей.

Варшава усиливает оборону

Напомним, что Польша уверенно усиливает свои позиции на международной арене и демонстрирует решительность в вопросах безопасности.

Как отметил премьер-министр страны Дональд Туск, благодаря масштабной модернизации, закупке современного оружия и быстрому росту экономики политика польского правительства позволит армии стать самой большой в Европе.

Параллельно с этим Варшава активно защищает свои технологические и цифровые интересы. После жесткой позиции польской стороны и угроз пересмотреть миллионные контракты и отказаться от оплаты услуг, Илон Маск выполнил требования Варшавы по использованию Starlink.

Это позволило сохранить стабильный доступ к спутниковой связи и вернуть страну в единую европейскую зону роуминга сервиса.

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